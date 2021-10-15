Вместе с циклоном «Герольд» в Петербург придут дожди

Вместе с циклоном «Герольд» в Петербург придут дожди
В городе пройдут кратковременные дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В пятницу, 15 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на синоптическую ситуацию повлияет приближающийся с запада, циклон «Герольд». По словам синоптика, он станет причиной облачной с прояснениями погоды, и в послеполуденные часы принесёт небольшие дожди и усилит ветер.

Днем столбики термометров покажут +8…+10 градусов. Ветер южного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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