В пятницу утренние пробки в Петербурге достигли 3 баллов

В пятницу утренние пробки в Петербурге достигли 3 баллов
Дорожная ситуация утром 15 октября. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Утром в пятницу в Петербурге образовались пробки. Дороги в городе достаточно загружены.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». Утром 15 октября пробки оцениваются в 3 баллов. Такая дорожная ситуация останется стабильной как минимум до 10 часов.

Как обычно пробки образовались в центре Петербурга, на Тучковом мосту, Садовой улице и на улице Академика Лебедева. Заторы наблюдаются на Пироговской набережной.

На севере города пробка образовалась на проспектах Энгельса и Культуры. Также стоит местами Гражданский проспект.

Сложная дорожная ситуация на Московском и Пулковском шоссе, а также на Московском проспекте и на улице Софийской.

Движение затруднено на КАД затруднено за Большим Обуховским мостом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.

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