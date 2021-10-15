В Красном Селе задержан мужчина по подозрению в убийстве сожительницы

В Красном Селе задержан мужчина по подозрению в убийстве сожительницы
Место происшествия. Фото: скриншот GoogleMaps

В Красносельском районе Петербурга обнаружен труп женщины 1968 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело с гематомами было найдено в квартире дома по улице Спирина городе Красное Село. По подозрению в убийстве был задержан сожитель женщины – мужчина 1981 года рождения.

В отношении подозреваемого составлен протокол об административном правонарушении. С места происшествия изъяты следы пальцев рук, следы обуви, нож, биоматериалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что внучка утюгом убила бабушку после ссоры в квартире на Сиреневом бульваре.

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