В Красном Селе задержан мужчина по подозрению в убийстве сожительницы

В Красносельском районе Петербурга обнаружен труп женщины 1968 года рождения.
Как стало известно gazeta.spb.ru, тело с гематомами было найдено в квартире дома по улице Спирина городе Красное Село. По подозрению в убийстве был задержан сожитель женщины – мужчина 1981 года рождения.
В отношении подозреваемого составлен протокол об административном правонарушении. С места происшествия изъяты следы пальцев рук, следы обуви, нож, биоматериалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что внучка утюгом убила бабушку после ссоры в квартире на Сиреневом бульваре.