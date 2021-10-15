В Курортном районе пенсионерка перевела «сотруднице пенсионного фонда» почти полмиллиона рублей

В Курортном районе пенсионерка перевела «сотруднице пенсионного фонда» почти полмиллиона рублей
Пенсионерка стала жертвой мошенников. Фото: pixabay.com

В Курортном районе пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 14 октября в полицию обратилась женщина и рассказала о том, что накануне к её матери – пенсионерке 1940 года рождения, позвонив, вошла неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей пенсионного фонда. Она сказала пожилой женщине, что скоро будет обмен денежных средств и вместе с ней посмотрела ее сбережения.

Инцидент произошел в квартире дома на проспекте Ленина в Зеленогорске.

После ухода неизвестной пенсионерка обнаружила, что у нее пропали 432 000 рублей. Мошенница была одета в черную куртку, на голове шапка или платок, других примет пенсионерка не запомнила. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая петербурженка поверила лжеполицейскому и перевела ему 1,8 млн.

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