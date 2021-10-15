Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина выписали из больницы

Один из основателей "Смысловых галлюцинаций" Владимир Бурдин. Фото: скрин группы "Владимир Бурдин" "ВКонтакте".

Один из основателей "Смысловых галлюцинаций" Владимир Бурдин. Фото: скрин группы "Владимир Бурдин" "ВКонтакте".

Состояние музыканта рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина улучшилось, его выписали из больницы.

Сейчас он находится в реабилитационном центре. Об этом рассказал брат музыканта Тимофей Бурдин.

«Его <…> выписали и отвезли в хороший реабилитационный центр. Чувствует он себя неплохо, но ходить пока не может, с ним работают специалисты центра», — приводи его слова ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Бурдин похудел до 36 кг.

Ранее сообщалось, что Владимиру Бурдину поставили диагноз COVID-19. 27 августа у 48-летнего музыканта было 80% поражение легких. Так сказались осложнения от коронавируса на организме музыканта.

ТакжеGazeta.SPb.ru писала, что сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин вышел из комы