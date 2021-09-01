Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин вышел из комы

Состояние здоровья одного из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина, который некоторое время назад впал в кому, стало лучше. Мужчина пришел в сознание.

Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте». 1 сентября брат поэта и музыканта заявил, что артисту уже лучше, однако его состояние все также оценивают как тяжелое.

Ранее сообщалось, что Вадимиру Бурдину поставили диагноз COVID-19. 27 августа у 48-летнего музыканта было 80% поражение легких. Так сказались осложнения от коронавируса на организме Владимира Бурдина.

«Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается», — писали на стене VK-сообщества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МакSим начала восстанавливать форму, как Надежда Бабкина.