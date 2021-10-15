Аналитики рассказали, как введение QR-кодов повлияло на путешествия по России

Аналитики рассказали, как введение QR-кодов повлияло на путешествия по России
После ужесточения коронавирусных ограничений и введения QR-кодов интерес на отдых в Сочи упал на 70%, в Крым – на 50%, в Абхазию – на 69%. Фото: Pixabay

Аналитики выяснили, как изменился спрос на бронирование отдыха в регионы России после введения QR-кодов.

Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru отмечают общее падение заявок примерно на 25% за последние две недели.

После ужесточения коронавирусных ограничений и введения QR-кодов интерес на отдых в Сочи упал на 70%, в Крым – на 50%, в Абхазию – на 69%, в Карелию – на 66%.

По данным Tvil.ru, в десятку городов, в которых больше всех упал спрос на отдых в октябре после введения QR-кодов, вошли: Ялта, Сочи, Петербург, Москва, Гагра, Кисловодск, Казань, Ростов-на-Дону, Лахденпохья и Нижний Новгород.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство Абхазии заявило об отсутствии намерений вновь закрывать границу для российских граждан из-за коронавирусной пандемии.

QR-код путешествия туризм


 

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