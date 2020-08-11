Абхазия не будет снова закрывать границу для россиян

Абхазия не будет закрывать границу с Россией. Фото: pixabay

Абхазия не будет закрывать границу с Россией. Фото: pixabay

Правительство Абхазии заявило об отсутствии намерений вновь закрывать границу для российских граждан из-за коронавирусной пандемии.

В Абхазии в последнее время зафиксирован значительный прирост случаев заражения коронавирусом. Напомним, что республика открыла границу с Россией 1 августа.

Президент республики Аслан Бжания утверждает, что новые случаи инфицирования в стране не связаны с массовым потоком туристов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос о повторном закрытии государственной границы не стоит. Он заявил, что рост заболеваемости произошел из-за пренебрежения санитарными нормами в одном из медучреждений Сухума.

Бжания добавил, что власти уже приняли меры, необходимые для обеспечения безопасности туристов и местных жителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у отдыхающего в Абхазии россиянина нашли коронавирус.