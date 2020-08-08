У отдыхающего в Абхазии россиянина нашли коронавирус

Абхазия открылась для россиян с 1 августа. Фото: pixabay

Абхазия открылась для россиян с 1 августа. Фото: pixabay

В открывшейся для российских туристов Абхазии уже успели выявить первый случая заражения коронавирусной инфекцией среди отдыхающих.

В Абхазии зафиксировали первый случай заражения COVID-19, среди тех, кто приехал в страну на отдых. Об этом сообщает республиканское Министерство здравоохранения в своем аккаунте на «Фейсбуке».

Как уточнили в ведомстве, после подтверждения диагноза было принято решение вывезти инфицированного туриста на лечение в Россию.

За время пандемии коронавируса в Абхазии выявили 134 случая заражения, заболевание троих из них закончилось летальным исходом.

Напомним, Абхазия открыла границу для россиян с 1 августа. С этого дня туристы могут свободно перемещаться между странами. С 7 августа возобновилось железнодорожное сообщение между Сухумом и Петербургом с Москвой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Абхазии переживают из-за открытых границ с Россией.