Ипотека и терпение: сваха Роза Сябитова дала неожиданные советы по сохранению семьи

Опытная ведущая поделилась секретами, которые, по ее мнению, позволяют избежать развода.

Ведущая «Давай поженимся» и сваха с многолетним опытом Роза Сябитова заверила, что существуют способы сохранить семью, даже если кажется, что брак трещит по швам. Зная их, можно попробовать восстановить имеющиеся отношения или же не допускать ошибок в следующих. Своими наблюдениями Сябитова поделилась в эфире «Говорит Москва».

Для того, чтобы укрепить союз мужчины и женщины, важно, чтобы их связывали какие-то факторы, помимо штампа в паспорте, рассуждает сваха. Так, например, можно обзавестись общим имуществом и даже детьми. Чем больше «общего», тем сложнее принять решение о разрыве отношений: вроде и доченьку оставлять без папы не хочется, да и квартиру делить на двоих — так себе перспектива. Поэтому люди стараются сохранить отношения, даже если не особо довольны ими.

Для укрепления связи может подойти ипотека, рассуждает Сябитова, но тут все неоднозначно. Сваха не спешит рекомендовать брать крупный кредит, ведь он может не только спасти семью, но и разрушить. Ведущая полагает, что тут каждый должен сам решить – пройдут ли их отношения тест на прочность. Во многих случаях ипотека сплотит супругов, а в каких-то – создаст еще больше проблем.

Сябитова считает, что за гармонию в отношениях в первую очередь отвечает женщина. Поэтому сваха порекомендовала женам набраться терпения и быть мудрыми. Как только женщина перестает стараться, брак прекращает свое существование, уверена Сябитова.

Напоминаем, что сама Роза Сябитова в свои 59 лет не замужем, хоть периодически и рассказывает о своих загадочных поклонниках. Она не спешит заключать брак, так как считает, что в ее возрасте это ни к чему. Ведущая предпочитает наслаждаться приятным общением с мужчинами и ждать рождения внуков. Это обстоятельство кажется для многих странным: женщина, которая не смогла построить длительных и гармоничных отношений, раздает советы о любви. А сама Сябитова, не оглядываясь на слова хейтеров, продолжает делать так, как считает нужным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что телесваха Сябитова назвала правила, которые соблюдают в счастливых семьях. Так, первое правило заключается в том, что жена для мужа должна быть важнее работы. Он должен уметь правильно расставлять приоритеты. Вторым стало утверждение о том, что «жена должна ощущать и знать, что она важна для мужа».