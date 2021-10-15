Попытки водителей дать взятку сотрудникам ДПС в Петербурге обернулись уголовными делами

В Петербурге сотрудники ДПС пресекли две попытки дачи взятки от водителей, нарушивших правила.

Как сообщает городское управление ГИБДД ГУ МВД, первый случай произошел утром 12 октября на Троицкой площади. Стражи порядка остановили автомобиль «Киа Риа», водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности. Автомобилист попытался передать инспектору 1000 рублей, чтобы тот не оформлял административный протокол, но дача взятки была пресечена, а водителя доставили в отдел полиции.

Второй инцидент случился днем 13 октября на проспекте Обуховской Обороны. Дорожная полиция остановила иномарку «Дэу Матиз» для проверки документов. Выяснилось, что у автомобилиста не было водительских прав. В отделе водитель предложил инспектору 5 тысяч рублей в обмен на непривлечение его к ответственности, но взятку не взяли.

На водителей открыли уголовные дела о мелком взяточничестве. Оба отпущены под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на дорогах Петербурга с начала года выявили более 5,5 млн нарушений ПДД.