ДТП на Московском проспекте спровоцировало пробку

ДТП на Московском проспекте спровоцировало пробку
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 15 октября на Московском проспекте в результате ДТП образовалась пробка.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на перекрёстке Московского и Новорощинской. Проезжую часть не смогли поделить две иномарки.

«На перекрёстке Московского и Новорощинской Хавал и Мицубиси поцеловались. Стоит левый ряд Московского в сторону центра», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Стрельне 17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе.

авария дтп московский проспект


 

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