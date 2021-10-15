ДТП на Московском проспекте спровоцировало пробку

Утром 15 октября на Московском проспекте в результате ДТП образовалась пробка.
По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на перекрёстке Московского и Новорощинской. Проезжую часть не смогли поделить две иномарки.
«На перекрёстке Московского и Новорощинской Хавал и Мицубиси поцеловались. Стоит левый ряд Московского в сторону центра», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информация о пострадавших не поступала.
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