В Ленобласти еще 292 человека заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 292 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 15 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 73 103 случая ковида. При этом выздоровели 54 347 пациента.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2632 случая. На первом Москва — 6631 случай. На третьем месте Московская область — 2110.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.