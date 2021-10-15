В поселке Свердлова КамАЗ завалился на бок

В пятницу, 15 октября, в Ленинградской области произошло ДТП с участием КамАЗа.

Инцидент случился в поселке имени Свердлова. По словам очевидцев, КамАЗ полностью перекрыл полосу движения в сторону Петербурга и осложнил проезд в обратном направлении.

В группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что грузовой автомобиль завалился на бок посреди проезжей части. При этом из кузова высыпался песок

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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