В поселке Свердлова КамАЗ завалился на бок

В пятницу, 15 октября, в Ленинградской области произошло ДТП с участием КамАЗа.
Инцидент случился в поселке имени Свердлова. По словам очевидцев, КамАЗ полностью перекрыл полосу движения в сторону Петербурга и осложнил проезд в обратном направлении.
В группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что грузовой автомобиль завалился на бок посреди проезжей части. При этом из кузова высыпался песок
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Стрельне 17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе.