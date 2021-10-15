Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России выпустил 13-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Тринадцатую версию временных рекомендаций по COVID-19 разработали ведущие российские эксперты с учетом накопленных научных данных.

В обновленном документе, среди прочего, разъяснили возможности взаимозаменяемости лекарств в схемах лечения. Кроме того, министерство обновило разделы о лекарственной терапии, а в частности — использования моноклональных антител. Применение этой методики лечения для пациентом с риском тяжелой формы ковида позволит нейтрализовать вирус на ранней стадии.

Также были внесены изменения в схемы лекарственной терапии на этапе домашнего лечения с целью предупреждать избыточную воспалительную реакцию в ранние сроки.

Обновленную версию рекомендаций уже направили в регионы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог оценил смертоносный потенциал дельта-штамма COVID в России.