Названо самое эффективное лекарство при боли в суставах

Врач-невролог Дмитрий Шубин назвал обезболивающее, которое помогает при боли в суставах.

По его словам, при артрозе более эффективным препаратом является ибупрофен, в отличие от парацетамола, который назначают беременным и кормящим женщинам, сообщает «Первый канал».

При этом врач отметил, что системно принимать любые нестероидные противовоспалительные лекарства противопоказано, потому что они способны вызвать побочные эффекты.

Но применение лекарств этой группы от трех до пяти дней считается вполне допустимым. В том случае, если боли не прекращаются — следует обращаться к врачу.

Артроз чаще всего распространен среди пожилых людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как сберечь здоровье суставов. Своими советами он поделился в эфире телеканала «Россия 1». В первую очередь нужно избегать травм.