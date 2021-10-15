Жители Ленобласти могут увидеть в субботу первый снег

В субботу, 16 октября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Зима все ближе подбирается к Ленобласти.

По прогнозам синоптиков, завтра в регионе может выпасть первый снег.

Ночью пройдут дожди, местами небольшие. Днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами со снежной крупой. Ветер юго-западного и западного направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток составит +2…+7 градусов, днем столбики термометров покажут +4…+9 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!