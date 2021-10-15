Теневой ЗакС запускает свою линейку мерча

Теневой ЗакС запускает свою линейку мерча
Для тех, кто хочет быть в тренде, Теневой ЗакС запускает специальную линейку одежды. Чтобы стать ближе к новому ЗакСу, пишите по электронной почте на адрес merch@moika78.ru. Фото: Мойка78

С приходом нового спикера в петербургском парламенте смягчился дресс-код. По этому случаю проект Теневой ЗакС решил запустить свою линейку мерча.

Ранее в ЗакСе действовал жёсткий дресс–код. При прежнем председателе Вячеславе Макарове в Мариинский дворец нельзя было пройти не в костюме и без галстука. Посетителей могли развернуть на входе, если у них, по мнению охраны, был несоответствующий вид.

После сентябрьских выборов в ЗакСе появились новые лица и произошли перемены. С приходом нового спикера Александра Бельского в моду у обитателей Мариинского дворца входит одежда в стиле Casual.

Как пишет «Мойка78», если раньше журналиста без галстука в ЗакС могли вовсе не пустить, то теперь без галстука не только можно спокойно пройти, но и взять интервью.

Для тех, кто хочет быть в тренде, Теневой ЗакС запускает специальную линейку одежды. Чтобы стать ближе к новому ЗакСу, пишите по электронной почте на адрес merch@moika78.ru. Цена вопроса – 10 тыс. рублей за экземпляр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутатам петербургского ЗакСа разрешили работать без пиджаков из-за аномальной жары. Об этом перед началом заседания сообщил спикер парламента Вячеслав Макаров.

ЗакС мариинский дворец теневой ЗакС


 

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