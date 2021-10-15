Возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в канализацию

Возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в канализацию
Возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в канализацию. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

По результатам проверки до следствия во Всеволожском районе по факту падения ребенка в канализационный колодец было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного отдела по городу Всеволожск, следственного управление следственного комитета РФ по Ленинградской области.

По факту падения пятилетнего ребенка в канализационный колодец во Всеволожском районе следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

В сентябре ребенок, гулявший с бабушкой, отбежал от нее и прыгнул на лист фанеры, прикрывающий канализационный колодец. В результате падения несовершеннолетний получил тяжкие травмы. По данным следствия, между коммерческой организацией и одним из муниципальных образований Всеволожского района заключено соглашение, которое обязывает содержать отдельные объекты водоснабжения и водоотведения на их территории в исправном состоянии, чего выполнено не было.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Всеволожском районе снова пострадал ребенок. На этот раз уже 4-х летней пострадавший получил травму руки, катаясь на неисправном аттракционе.

Всеволожский район канализация ленобласть происшествие ребенок уголовное дело


 

Новости партнеров
Четыре года истязаний: житель Колпино переломал кости сыну свой жены и уехал в СИЗО
Четыре года истязаний: житель Колпино переломал кости сыну свой жены и уехал в СИЗО
Иммунолог предупредил о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса
Иммунолог предупредил о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в канализацию
Вечером в Петербурге поднимется сильный ветер до 18 м/с
«Лаборатория Касперского» зафиксировала первые случаи ...
Срок на предоставления теста от COVID-19 сократили до 24 часов
Более 2 тысяч организаций Петербурга получили иммунный статус ...
Разъясняем: нужна ли прививка, если переболел коронавирусом
Текстиль и зеркала: пять лайфхаков для уютного дома
В Петербурге с 18 октября можно будет приобрести праздничный ...