Возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в канализацию

По результатам проверки до следствия во Всеволожском районе по факту падения ребенка в канализационный колодец было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного отдела по городу Всеволожск, следственного управление следственного комитета РФ по Ленинградской области.

По факту падения пятилетнего ребенка в канализационный колодец во Всеволожском районе следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

В сентябре ребенок, гулявший с бабушкой, отбежал от нее и прыгнул на лист фанеры, прикрывающий канализационный колодец. В результате падения несовершеннолетний получил тяжкие травмы. По данным следствия, между коммерческой организацией и одним из муниципальных образований Всеволожского района заключено соглашение, которое обязывает содержать отдельные объекты водоснабжения и водоотведения на их территории в исправном состоянии, чего выполнено не было.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Всеволожском районе снова пострадал ребенок. На этот раз уже 4-х летней пострадавший получил травму руки, катаясь на неисправном аттракционе.