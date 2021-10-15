В Калининском районе подготовили уборочную технику к осенне-зимнему периоду

В Калининском районе подготовили уборочную технику к осенне-зимнему периоду
В Калининском районе подготовили уборочную технику к осенне-зимнему периоду. Фото: сайт Администрации Петербурга

Председатель городского Жилищного комитета Виктор Борщев проверил, насколько подготовлена уборочная техника Калининского района к осенне-зимнему сезону. Такие регулярные проверки осуществляются в рамках осеннего месячника по благоустройству имеют специальное название — «линейки готовности». О прошедшем мероприятии сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

По словам председателя, большая работа по уборке территорий уже произведена: убрана опавшая листва, заменены поврежденные секции газонных ограждений, прометаны тротуарные дорожки уличным пылесосом. Темп работы стал быстрее. Если прежде на уборку придомовой территории у работника ручного труда уходило порядка трех часов, то, благодаря применению современной уборочной техники, время уборки сократилось до часа и повысилось ее качество. Также обращалось внимание не только на чистоту дворов, но и парадных.

«Сегодня мы пересекаем экватор месячника по благоустройству и, в принципе, у нас уже половина территории убрана», — заявил глава Жилищного комитета Виктор Борщев.

Первоначальная задача Жилищного комитета, по мнению Виктора Борщева, — это координация работы всех организаций, участвующих в уборке и благоустройстве внутриквартальных территорий, а также всей уборочной техники. Так, коммунальщикам нужно будет убрать более 55 тысяч кубометров мусора и листвы на территории более 70 миллионов квадратных метров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в рамках большой осенней уборки в Петербурге уже привели в порядок более 20 миллионов квадратных метров территорий.

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