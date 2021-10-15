Суд Петербурга арестовал гонщика без водительских прав

Суд Петербурга арестовал гонщика без водительских прав
Мужчина, по версии следствия, незаконно разъезжал на машине "Skoda" и выполнял различные опасные маневры на проезжей части Верхнего Лебяжьего моста. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд Северной столицы вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Полева, подозреваемого в хулиганстве.

Мужчина, по версии следствия, незаконно разъезжал на машине «Skoda» и выполнял различные опасные маневры на проезжей части Верхнего Лебяжьего моста. При этом у Полева нет водительских прав. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие отметило, что Полев может продолжить опасно водить машину. Там считают, что мужчина хочет заработать, выставляя видео с опасными трюками в интернет.

В суде Полев объяснил, что такой цели не имеет, это больше хобби. Машину трюкача забрали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшим вечером, около 22:15 на нулевом километре внешнего кольца КАД произошло столкновение фуры «Скания» и легковушки «ВАЗ-21061»

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