В России вступят в силу новые правила вывоза детей за рубеж

В России вступят в силу новые правила вывоза детей за рубеж
Сам заявитель сможет вывозить несовершеннолетних, но только если он гражданин России. Фото: pixabay.com

Новые правила вывоза детей из страны начнут действовать уже 17 октября. Такой документ зарегистрировали в начале месяца.

Правила обновятся: так, оба родителя ребенка смогут заявить о несогласии на выезд ребенка из России, что учтут в МВД. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сам заявитель сможет вывозить несовершеннолетних, но только если он гражданин России. Если он иностранец, ребенок не сможет покинуть страну ни с одним из родителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Петербурга официально разрешило предпринимателям торговать на ярмарках с помощью фудтраков. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте Администрации Петербурга. В документе говорится, что теперь в ярмарках принять участие могут и «транспортные средства, специализированные для организации общественного питания».

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