Из-за возможной слежки Собчак порекомендовали написать заявление в органы

Из-за возможной слежки Собчак порекомендовали написать заявление в органы
Из-за возможной слежки Собчак порекомендовали написать заявление в органы. Фото: Baltphoto

Росгвардия рекомендовала Ксении Собчак написать заявление в органы внутренних дел из-за предполагаемой слежки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

«Действительно, Ксения Анатольевна была сегодня в одном из зданий Росгвардии. Она обращалась с вопросом, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине. В связи с этим ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством, если есть все причины, то написать официальное заявление в органы внутренних дел», — заявил Валерий Грибакин.

Предположительно слежка за известной телеведущей началась после смертельного ДТП в Красноярском крае. Вечером 9 октября на трассе под Адлером при обгоне водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения. В итоге он столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen. Водитель этой машины и вторая пассажирка госпитализированы. Водитель Mercedes признал вину в нарушении ПДД, сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что трагедия, случившаяся в жизни телеведущей, не смягчила сердца хейтеров, а, напротив, стала причиной для новой волны ненависти.

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Из-за возможной слежки Собчак порекомендовали написать заявление в органы
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