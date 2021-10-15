Из-за возможной слежки Собчак порекомендовали написать заявление в органы

Росгвардия рекомендовала Ксении Собчак написать заявление в органы внутренних дел из-за предполагаемой слежки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

«Действительно, Ксения Анатольевна была сегодня в одном из зданий Росгвардии. Она обращалась с вопросом, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине. В связи с этим ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством, если есть все причины, то написать официальное заявление в органы внутренних дел», — заявил Валерий Грибакин.

Предположительно слежка за известной телеведущей началась после смертельного ДТП в Красноярском крае. Вечером 9 октября на трассе под Адлером при обгоне водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения. В итоге он столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen. Водитель этой машины и вторая пассажирка госпитализированы. Водитель Mercedes признал вину в нарушении ПДД, сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что трагедия, случившаяся в жизни телеведущей, не смягчила сердца хейтеров, а, напротив, стала причиной для новой волны ненависти.