Голливудский актер заявил о правоте Путина и слабости США

Голливудский актер заявил о правоте Путина и слабости США
Также американский актер Джон Кьюсак назвал Трампа « патологическим лжецом, наглым криминальным идиотом и фашистом». Фото: pixabay

Американский актер Джон Кьюсак, исполнивший главные роли в таких фильмах, как «Интуиция», «1408» и «2012», заявил о слабости США и правоте президента России Владимира Путина.

Голливудский продюсер отмечает, что Путин был прав в том, что Штаты слабы, потому что не могут отправить за решетку бизнесмена и бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщает на своей странице в Twitter.

Также Кьюсак назвал Трампа « патологическим лжецом, наглым криминальным идиотом и фашистом».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после визита Нуланд Россия и Америка планируют очередной раунд переговоров. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс объявил о предстоящих переговорах с Россией. Это стало итогом встречи замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд.

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