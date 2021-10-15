Голливудский актер заявил о правоте Путина и слабости США

Американский актер Джон Кьюсак, исполнивший главные роли в таких фильмах, как «Интуиция», «1408» и «2012», заявил о слабости США и правоте президента России Владимира Путина.

Голливудский продюсер отмечает, что Путин был прав в том, что Штаты слабы, потому что не могут отправить за решетку бизнесмена и бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщает на своей странице в Twitter.

Также Кьюсак назвал Трампа « патологическим лжецом, наглым криминальным идиотом и фашистом».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после визита Нуланд Россия и Америка планируют очередной раунд переговоров. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс объявил о предстоящих переговорах с Россией. Это стало итогом встречи замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд.