Госдеп ожидает паритета по числу сотрудников посольств США и России

После визита Нуланд Россия и Америка планируют очередной раунд переговоров, сообщает «РБК» со ссылкой на Reuters. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс объявил о предстоящих переговорах с Россией. Это стало итогом встречи замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд.

По ее словам, дискуссия с МИД РФ была открытой и полезной. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки также выразила мнение, что в Москве Нуланд провела «конструктивные и продуктивные встречи».

Нед Прайс уточнил, что на будущих переговорах стороны обсудят численный состав и деятельность посольств. Позиция США на счет укомплектования американской дипмиссии представитель Госдепартамента назвал твердой. В Госдепе главным образом ожидают, что между США и РФ будет паритет по числу сотрудников посольств, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb писала, Госдеп США внимательно следит за задержанием Саакашвили и надеется на справедливое к нему отношение в рамках действующего законодательства Грузии.