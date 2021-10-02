Госдеп США внимательно следит за задержанием Саакашвили

На Украине арест бывшего президента Грузии расценивают как месть, сам задержанный объявил голодовку в тюрьме Рустави, сообщает Газета.ru.

Представитель Госдепартамента США на пресс-конференции заявил, что в Америке осведомлены об аресте бывшего лидера Грузии на родине. Вашингтон просит обеспечить ему справедливое отношение согласно грузинским законам и обязательствами страны в сфере международного гуманитарного права.

По сообщению пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Владимир Зеленский обеспокоен новостями. Киев назвал местью задержание и готов оказать необходимую поддержку Михаилу Саакашвили. Власти Украины также заявили, что внимательно следят за ситуацией в Грузии.

Адвокат задержанного считает, что помилование может освободить его подзащитного. Однако у Грузии на это четкая позиция.

«Сегодня многие спрашивают, планирует ли президент его помиловать. Тут ответ один, простой и окончательный — нет и никогда», — говорит в своем телеобращении президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, бывший лидер Грузии прибыл в страну, чтобы внести дестабилизацию. Действующий президент считает, что перед законом все равны, а прокуратура — приговоры Саакашвили обжалованию не подлежат. Хаоса в стране удалось избежать, благодаря операции правоохранительных органов, считают в Грузии.

Сейчас против Саакашвили возбуждено дело из-за незаконного пересечения госграницы, правоохранители ведут расследование. Напомним, ранее Михаил Саакашвили был признан виновным по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани.

По словам омбудсмен Грузии Нино Ломджария, арестованный, находясь в тюрьме в Рустави уже успел объявить голодовку и требует встречи с консулом Украины.

Сразу после своего ареста Саакашвили опубликовал еще одно обращение в Facebook, в котором сообщает о своих отношениях с украинским депутатом Елизаветой Ясько, с которой они решили начать «новую жизнь, новую семью», говорится в видео.

Судьба экс-президента Грузии Кремль не интересует. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Gazeta.SPb писала, что экс-президент Грузии арестован.