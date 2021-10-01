Михаила Саакашвили задержали в Грузии

Михаила Саакашвили задержали в Грузии
Саакашвили задержан в Грузии. Фото: скриншот Instagram

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали и арестовали на территории Грузии.

О задержании политика сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, у грузинских правоохранительных органов была информация о передвижении Саакашвили, начиная с Украины и до Грузии. Глава правительства не уточнил, где именно был задержан бывший президент.

Сообщается, что Саакашвили поместили в пенитенциарное учреждение. По данным грузинского ТВ, политик находится в тюрьме в Тбилиси.

Гарибашвили добавил, что силовики провели процедуру задержания Саакашвили «на высшем уровне».

Напомним, Саакашвили уехал с территории Грузии в 2013 году и проживал на Украине. По возвращении на родину политика ожидает тюрьма, против него возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он заочно приговорен к заключению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Саакашвили сообщил в социальных сетях, что вернулся в Грузию спустя восемь лет. По его словам, в момент записи он находился в Батуми.

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