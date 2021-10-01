Саакашвили сообщил в соцсетях, что вернулся в Грузию спустя 8 лет

Саакашвили сообщил в соцсетях, что вернулся в Грузию спустя 8 лет
Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию. Фото: скриншот со страницы соцсети Facеbook

Глава партии «Грузинская мечта» назвал видеообращение экс-президента клоунадой, сообщает телеканал 1tv.ge.

Сегодня, 1 октября, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал видео на своей странице в Facebook о возвращении на родину – в Грузию. По его словам, в момент записи он находился в Батуми. Спустя некоторое время появилось вторая запись, где он заявляет, что уже находится в Тбилиси, хотя изначально заявил, что прибудет в город через 2-3 дня.

Михаил Саакашвили записал обращение на грузинском языке и призвал желающих собраться на площади Свободы в центре города. Однако в МВД Грузии не подтвердили информацию о том, что бывший лидер страны пересек границы государства.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе охарактеризовал происходящее клоунадой.

«Михаил Саакашвили не находится в Батуми, его видео не записано в Грузии», — считает он.

Накануне этих событий руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе назвал Саакашвили законченным психопатом, сообщают «Известия». Экс-глава Грузии грозится приехать уже 8 лет, но так и не удосужился выполнить обещанное, говорит Мамрадзе.

Напомним, Саакашвили уехал с территории Грузии в 2013 году и проживает на Украине. По возвращении на родину политика ожидает тюрьма, против него возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он заочно приговорен к заключению.

Ранее gazeta.spb.ru информировала, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Саакашвили.

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