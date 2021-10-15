Девять московских ресторанов получили звезды «Мишлен»

Девять столичных ресторанов получили звезды «Мишлен» и вошли в самый известный и влиятельный рейтинг ресторанов мира.

По две звезды получили Twins Garden и его шеф-повары Иван и Сергей Березуцкие, а также Artest Chef’s Table и его шеф-повар Артем Естафьев. Об этом сообщает ТАСС

По одной звезде вручили ресторанам Grand CRU и Давиду Эммерле, «Белуга» и шеф-повару Евгению Викентьеву, Selfie и Анатолию Казакову, Biologie и Екатерине Алехиной, а также ресторанам «Сахалин» и его шеф-повару Алексею Когай.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Чечне введут QR-коды для посещения ресторанов, ТРЦ и магазинов. Новые ограничения из-за коронавирусной обстановки введут в Чечне с понедельника, 11 октября. Так, для входа общественные места нужен будет QR-код. Документ подписал глава регионального оперштаба Вахит Усмаев.