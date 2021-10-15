Врач назвала трещинки в уголках губ симптомом опасного заболевания

Врач назвала трещинки в уголках губ симптомом опасного заболевания
Также нужно прекратить пользоваться косметикой или зубной пастой. Фото: pixabay.com

Трещинки в уголках губ могут являться симптомами опасной болезни. Об этом заявила терапевт Екатерина Терентьева.

Так, трещинки могут появляться при сахарном диабете, железодефицитной анемии, патологии ЖКТ, недостатке витаминов группы B, витамина А, ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает Пятый канал.

При появлении трещинок нужно немедленно исправить питание, отмечает врач. Нужно отказаться от очень соленой пищи, от острых приправ, от продуктов, которые вызывают раздражение кожи. Также нужно прекратить пользоваться косметикой или зубной пастой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генетик Андрей Исаев назвал фактор, уменьшающий вероятность заболеть ковидом. По его мнению, люди с герпесом меньше всех подвержены заражению ковидом, об этом говорят многие исследования. После любого вирусного заболевания у человека увеличивается количество интерферона, отмечает специалист.

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Врач назвала трещинки в уголках губ симптомом опасного заболевания
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