Следователи потребовали арестовать гендиректора компании, выполнявшей капремонт в доме Чубакова

Следствие хочет отправить под стражу гендиректора ООО «Мастер Руф» Ивана Малахова. Именно эта организация делала капитальный ремонт в доме Чубакова на набережной реки Карповки, который недавно горел.

Малахова обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По этой статье ему грозит до двух лет тюрьмы. На звонки журналистов Малахов не отвечает. Об этом сообщает Объединенной пресс-служба судов Петербурга.

Суд по делу назначен на сегодня, 16 октября. На нем будут присутствовать жители пострадавших квартир.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам прокурорской проверки, инициированной после пожара в историческом доме Чубакова, в Петербурге возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба (ст. 216 УК РФ).