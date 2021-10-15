Елизавета II по совету врачей полностью отказалась от употребления алкоголя

Елизавета II по совету врачей полностью отказалась от употребления алкоголя
Королева Великобритании Елизавета II раньше позволяла мартини перед обедом. Фото: www.instagram.com/theroyalfamily

95-летнняя королева Великобритании Елизавета II решила полностью отказаться от спиртного. К этому женщину подтолкнули рекомендации медиков и желание встретить 70-летний юбилей пребывания на троне в отличной форме.

Так королева Великобритании раньше позволяла мартини перед обедом. Этот коктейль для Елизаветы II всегда готовил лично принц Филип, покинувший этот свет весной в возрасте 99 лет. Предполагается, что этот многолетняя традиция прервалась со смертью супруга королевы, что также могло подтолкнуть ее к отказу от алкоголя. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елизавета II не скрывает, что относится с особой любовью и благосклонностью к 39-летней герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон. Королева уверена, что именно супруга принца Уильяма станет ее преемницей.

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Елизавета II по совету врачей полностью отказалась от употребления алкоголя
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