Елизавета II по совету врачей полностью отказалась от употребления алкоголя

95-летнняя королева Великобритании Елизавета II решила полностью отказаться от спиртного. К этому женщину подтолкнули рекомендации медиков и желание встретить 70-летний юбилей пребывания на троне в отличной форме.

Так королева Великобритании раньше позволяла мартини перед обедом. Этот коктейль для Елизаветы II всегда готовил лично принц Филип, покинувший этот свет весной в возрасте 99 лет. Предполагается, что этот многолетняя традиция прервалась со смертью супруга королевы, что также могло подтолкнуть ее к отказу от алкоголя. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елизавета II не скрывает, что относится с особой любовью и благосклонностью к 39-летней герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон. Королева уверена, что именно супруга принца Уильяма станет ее преемницей.