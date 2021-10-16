Гинцбург: «Спутник V» может получить постоянную регистрацию в России через пару недель

Гинцбург: &#171;Спутник V&#187; может получить постоянную регистрацию в России через пару недель
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что вакцина против коронавируса «Спутник V» может получить постоянную регистрацию в РФ уже через несколько недель.

Он отметил, что эксперты рассмотрят документы, для обычных граждан процедура не влечет существенных изменений.

«Они рассмотрят [документы], для порядка сделают какие-то замечания, через неделю пришлют, а через две-три, наверное, зарегистрируют. Я так думаю», — приводит его слова ТАСС.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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