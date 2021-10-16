Появились подробности о состоянии здоровья Ларисы Гузеевой

Поражение легких российской актрисы и ведущей шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Ларисы Гузеевой, госпитализированной в больницу №40 в Коммунарке, выросло до 65%. Об этом сообщает Пятый канал.

При этом сатурация в норме. Медики продолжают тщательно следить за состоянием артистки. О выписке пока речи не идет.

Напомним, телеведущую и актрису Ларису Гузеева экстренно госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке. До этого она отдыхала в Крыму. Один из тестов на коронавирус показал положительный результат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева сорвалась на фанатах, обманутых с помощью ее имени. Она считает, что подписчики сами виноваты в своей невнимательности и доверчивости.