Появились подробности о состоянии здоровья Ларисы Гузеевой

Появились подробности о состоянии здоровья Ларисы Гузеевой
Лариса Гузеева. Фото: скриншот Instagram

Поражение легких российской актрисы и ведущей шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Ларисы Гузеевой, госпитализированной в больницу №40 в Коммунарке, выросло до 65%. Об этом сообщает Пятый канал.

При этом сатурация в норме. Медики продолжают тщательно следить за состоянием артистки. О выписке пока речи не идет.

Напомним, телеведущую и актрису Ларису Гузеева экстренно госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке. До этого она отдыхала в Крыму. Один из тестов на коронавирус показал положительный результат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева сорвалась на фанатах, обманутых с помощью ее имени. Она считает, что подписчики сами виноваты в своей невнимательности и доверчивости.

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