В субботу в Петербурге пройдут кратковременные дожди

В субботу, 16 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, синоптическую ситуацию продолжит определять североатлантический циклон.

«Смещаясь дальше на восток, он выйдет своим центром на север Карелии, и начнёт поставлять в регион массы более холодного воздуха. Это станет причиной облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоды, пройдут кратковременные дожди, по области местами с мокрым снегом», — сообщил синоптик.

Днем температура воздуха ожидается на уровне +7…+9 градусов.

Ветер юго-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 11-16 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

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