Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Анахайм» в матче НХЛ

Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Анахайм» в матче НХЛ
Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Тампы». Фото: Официальный сайт НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» обыграла «Анахайм Дакс».

Матч прошел в Анахайме на арене «Хонда Центр»би завершился победой гостей с минимальным счетом в дополнительное время — 2:1.

В составе победителей отличились Кевин Фиала и Маркус Фолиньо. У «Анахайм» единственную шайбу забросил Якоб Сильверберг.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов оформил результативную передачу, проведя на льду 20 минут и девять секунд.

В следующем матче «Анахайм» встретится с «Калгари», а «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» проиграл «Баффало Сейберс». У «Нью-Джерси Девилз» единственную шайбу забросил Никита Гусев.

кирилл капризов Миннесоте нхл


 

Новости партнеров
Иммунолог предупредил о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса
Иммунолог предупредил о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Перевозивший Собчак водитель
Перевозивший Собчак водитель "Мерседеса" признал вину в смертельной аварии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Анахайм» в матче НХЛ
Мясников рассказал об опасности приема популярного витамина
В субботу в Петербурге пройдут кратковременные дожди
Детская вакцина от ковида может получить название «Спутник М»
В Колпино утром сгорел заброшенный дом
На Муринской дороге произошло серьезное ДТП
Билл Клинтон идет на поправку после госпитализации
Четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане