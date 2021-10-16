Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Анахайм» в матче НХЛ

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Тампы». Фото: Официальный сайт НХЛ

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Тампы». Фото: Официальный сайт НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» обыграла «Анахайм Дакс».

Матч прошел в Анахайме на арене «Хонда Центр»би завершился победой гостей с минимальным счетом в дополнительное время — 2:1.

В составе победителей отличились Кевин Фиала и Маркус Фолиньо. У «Анахайм» единственную шайбу забросил Якоб Сильверберг.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов оформил результативную передачу, проведя на льду 20 минут и девять секунд.

В следующем матче «Анахайм» встретится с «Калгари», а «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» проиграл «Баффало Сейберс». У «Нью-Джерси Девилз» единственную шайбу забросил Никита Гусев.