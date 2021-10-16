Иммунолог назвал симптомы COVID-19, при которых требуется госпитализация

Иммунолог назвал симптомы COVID-19, при которых требуется госпитализация
Коронавирус продолжает распространяться по территории Петербурга. Фото: pexels.com

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков перечислил симптомы коронавируса, при которых требуется госпитализация.

По его словам, среди таких симптомов — высокая температура, сильные боли головы, живота и ног, а также одышка и слабость.

«Если при высокой температуре сохраняется нормальная сатурация и нет признаков дыхательной недостаточности, то таких больных нет смысла госпитализировать», — приводит его слова Ura.ru.

По последним данным, в России выявлено 7 925 176 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 221 313 летальных исходов, выздоровели 6 960 024 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медики разработали несколько эффективных вакцин для взрослых, а сейчас создают детский препарат от коронавируса.

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