Бритни Спирс заявила, что хотела бы уехать из США

Бритни Спирс заявила, что хотела бы уехать из США
Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Певица Бритни Спирс заявила, что ей противна американская система правосудия, и что она хотела бы «жить в другой стране».

«Я не сделала ничего, чтобы со мной обращались так, как в последние 13 лет!!! Мне противна эта система, и я хотела бы жить в другой стране», — написала она в своем Instagram.

Девушка отметила, что после освобождения из-под опеки отца она испытывает страх и боится ошибиться.

Напомним, в конце сентября суд в Лос-Анджелесе приостановил опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Опека длилась 13 лет. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу.

До конца года должен состоятся еще один суд, который окончательно поставит точку в этом деле.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская певица Бритни Спирс внезапно удалила свой аккаунт в Instagram. Это случилось сразу после того, как звезда поделилась прекрасной новостью: ей сделали предложение.

Бритни Спирс певица США


 

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