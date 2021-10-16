Североатлантический циклон принесет в Ленобласть мокрый снег с дождем

Жителей Ленинградской области ожидает мокрый снег с дождем.

В субботу, 16 октября, североатлантический циклон принесет в Петербург дожди, а в Ленобласть — мокрый снег. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В Северной столице столбики термометров покажут +7…+9 градусов.

В регионе температура воздуха окажется на уровне +5…+10 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 11-16 метров в секунду. Такая погода сохранится в ближайшие дни.

«В ближайшие дни, циклон, окопавшись над северо-восточными региона Европейской России, активизирует поступление холодного воздуха, и уже ближайшей ночью дожди с мокрым снегом возможны в Ленинградской, Вологодской и Костромской областях», — рассказал синоптик.

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