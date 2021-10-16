В Петербурге автобусный маршрут № 177 усилится с 18 октября

В Петербурге автобусный маршрут № 177 усилится с 18 октября
В Петербурге автобусный маршрут № 177 усилится с 18 октября. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

С 18 октября в Санкт-Петербурге усилят движение автобусов по маршруту № 177. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В Красногвардейском районе города для улучшения транспортного обслуживания жителей жилого комплекса «Новая Охта» на автобусный маршрут № 177 выделять дополнительно еще 3 автобуса. Маршрут проходит через станции метро «Гражданский проспект» и «Академическая».

Количество транспорта увеличили для удобства жителей ЖК «Новая Охта». Теперь времени, чтобы подождать автобус № 177, понадобится меньше.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что маршрут трамвая №7 продлили на 1,3 км до Ладожского вокзала. Раньше трасса трамвая, соединявшая Невский район с центром города, проходила через станции метро «Улица Дыбенко», «Ломоносовская», «Площадь Александра Невского», «Новочеркасская».

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