Возбуждено уголовное дело по факту гибели младенца на железнодорожных путях в Тосненском районе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели одиннадцатилетней девочки на железнодорожных путях. Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели одиннадцатилетней девочки на железнодорожных путях. Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели одиннадцатилетней девочки на железнодорожных путях в Ленобласти. Ребенок скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и опрашивают родителей погибшей на путях девочки и сотрудников локомотивной бригады. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сегодня в Тосненском районе на железнодорожной станции Поповка местная жительница попыталась перейти пути с коляской, в которой находилась ее одиннадцатимесячная дочь. Женщина не заметила приближающегося скоростного поезда и собралась перейти железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора. В результате состав зацепил коляску, которую отбросило в канаву. Девочку хоть и госпитализировали, но не смогли спасти.