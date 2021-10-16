Возбуждено уголовное дело по факту гибели младенца на железнодорожных путях в Тосненском районе

Возбуждено уголовное дело по факту гибели младенца на железнодорожных путях в Тосненском районе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели одиннадцатилетней девочки на железнодорожных путях. Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели одиннадцатилетней девочки на железнодорожных путях в Ленобласти. Ребенок скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и опрашивают родителей погибшей на путях девочки и сотрудников локомотивной бригады. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сегодня в Тосненском районе на железнодорожной станции Поповка местная жительница попыталась перейти пути с коляской, в которой находилась ее одиннадцатимесячная дочь. Женщина не заметила приближающегося скоростного поезда и собралась перейти железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора. В результате состав зацепил коляску, которую отбросило в канаву. Девочку хоть и госпитализировали, но не смогли спасти.

По предварительной версии, 27-летняя мать была в наушниках и не слышала звуковых сигналов от приближающегося «Сапсана».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что утром на железнодорожной станции Поповка скоростной поезд сбил коляску с малышом, когда женщина переходила пути на запрещенный сигнал светофора.

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