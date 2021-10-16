Задержаны двое подозреваемых в сбыте нелегального алкоголя в Екатеринбурге

Задержаны двое подозреваемых в сбыте нелегального алкоголя в Екатеринбурге
В Екатеринбурге были задержаны двое подозреваемых в сбыте метилового спирта, после чего погибли 18 человек. Фото: Baltphoto

В Екатеринбурге были задержаны двое подозреваемых в сбыте метилового спирта, после чего погибли 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Сотрудники полиции после смертельного отравления 18 человек задержали двоих подозреваемых 1978 и 1967 года рождения.

«Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД по городу Екатеринбургу по горячим следам установили и задержали двоих подозреваемых — местных жителей, 1978 и 1967 годов рождения», — сообщают в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

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