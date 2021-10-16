Средняя цена новых автомобилей в России превысила 2 миллиона рублей

Средняя цена новых автомобилей в России превысила 2 миллиона рублей
За последние шесть лет средняя цена новой машины выросла на 67%. Фото: pixabay

Средняя цена нового легкового автомобиля в России преодолела отметку в 2 миллиона рублей. Аналитики спрогнозировали, что к концу года она вырастет еще на четверть.

Как сообщает агентство «Прайм», на сегодняшний день новая легковушка в среднем стоит 2 миллиона 140 тысяч рублей. За период с января по август средняя цена выросла на 21%.

Эксперты отмечают, что за последние шесть лет средняя цена новой машины выросла на 67%. Только за последние месяцы она показывала рост трижды: в первом квартале стоимость достигла 1,8 миллиона рублей, в июле — 1,9 миллиона, в августе — 2 миллиона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы самые популярные марки автомобилей у россиян. Россияне в первые девять месяцев текущего года чаще всего выбирали российские автомобили Lada и корейские Kia и Hyundai.

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