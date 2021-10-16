В Индии не менее 18 человек погибли из-за оползней и проливных дождей

По меньшей мере 18 человек стали жертвами оползней и наводнений в Индии, произошедших в результате проливных ливней.

Как сообщает газета Hindustan Times, стихия бушует в штате Керала в юго-западной части Индии. К настоящему моменту известно о 18 погибших, еще 22 человека числятся пропавшими без вести.

Больше всего пострадали три района штата: округ Идукки, Патанамтитта и Коттаям. Чрезвычайное положение объявлено метеорологами в шести округах Кералы.

По меньшей мере пять тысяч семей со всего штата были эвакуированы из зоны стихийного бедствия. Местные власти приняли решение приостановить паломничество в храм бога Айяппана в Сабаримале на юге Индии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возле южных Курильских островов зафиксировано землетрясение.