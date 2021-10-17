Возбуждено уголовное дело за продажу спирта с содержанием метанола в Екатеринбурге

Возбуждено уголовное дело за продажу спирта с содержанием метанола в Екатеринбурге
Паленое спиртное разливали на екатеринбургском Ботаническом рынке. Фото: pixabay

Двух подозреваемых в массовом смертельном отравлении спиртом задержали в Екатеринбурге.

Полиция арестовала 54-летнего продавца и его 42-летнего подельника. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье «Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом стало известно из Telegram-канала SHOT.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 16 человек умерли после того, как выпили алкоголь с содержанием метанола. Паленое спиртное разливали на екатеринбургском Ботаническом рынке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Петербурга госпитализировали несовершеннолетнюю жительницу. Она отравилась антидепрессантами. Девочку 2004 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии в понедельник, 27 сентября. У студентки второго курса петербургского лицея диагностировали острое отравление антидепрессантами.

алкоголь екатеринбург задержание массовое отравление полиция


 

Новости партнеров
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя "КовиВаком"
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Возбуждено уголовное дело за продажу спирта с содержанием метанола в ...
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61%
Офтальмолог оценила масштаб пандемии близорукости
Ученые объяснили, как генетика влияет на эффективность тренировок
Вильфанд пообещал жителям Европейской России первый снег во вторник
Названы простые способы снизить уровень холестерина в крови
Диетолог предупредила, что частое употребление креветок опасно для здоровья
В первом тизере фильма «Флэш» показали Бэтмена