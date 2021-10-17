Минеев победил Исмаилова нокаутом и защитил титул AMC Fight Nights

Минеев победил Исмаилова нокаутом и защитил титул AMC Fight Nights
После поединка Владимир Минеев обвинил оппонента в приеме анаболиков для наращивания мышечной массы. Фото: скрин https://www.instagram.com/mineevmma/

Российский боец MMA Владимир Минеев победил в поединке соотечественника Магомеда Исмаилова. Так он защитил титул AMC Fight Nights в среднем весе.

Бой прошел на площадке WOW Arena в Сочи в рамках турнира AMC Fight Nights 105. Поединок закончился нокаутом в третьем раунде. Известно, что Исмаилову потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

После поединка Минеев обвинил оппонента в приеме анаболиков для наращивания мышечной массы. Этим же боец объяснил плохую выносливость Исмаилова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники полиции задержали бойцов ММА Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова после массовой драки на турнире в Москве. Инцидент случился ночью, 26 декабря на Fight Nights Global Winter Cup. Боец ММА Владимир Минеев присутствовал на мероприятии в качестве зрителя.

MMA Владимир Минеев Магомед Исмаилов победа спорт


 

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