В Гаити похитили 17 американских миссионеров

В Гаити похитили 17 американских миссионеров
В Гаити уже много лет похищают как богатых, так и бедных людей. Фото: Pixabay

На Гаити 17 христианских миссионеров из США похитили после того, как они и их близкие вышли из приюта в Порт-о-Пренсе.

Подробности похищения еще малоизвестны, но в правительстве страны отметили, что миссионеров похитили из автобуса. Он направлялся в аэропорт. Затем часть группы собиралась отравиться в другое место. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, в Гаити уже много лет похищают как богатых, так и бедных людей. Однако даже в государстве, привыкшему к повсеместному беззаконию, похищение такого большего количества человек шокировало местные власти и мировую общественность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый российский самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения приземлился в Гаити. Об этом рассказал посол России в Венесуэле и в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

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