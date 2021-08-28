В Гаити приземлился первый самолет с гуманитарной помощью из России

Первый российский самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения приземлился в Гаити. Об этом рассказал посол России в Венесуэле и в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

По его словам, рейс с гумпомощью встречал почетный консул России в Гаити Вильгельм Лемке вместе с представителями местного отделения ВОЗ.

Посол отметил в Twitter, что гуманитарная помощь была передана медицинским работникам острова. Второй борт прибудет в страну в ближайшие дни.

Напомним, 14 августа на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. На следующий день произошло еще одно землетрясение: магнитуда составила 5,8. Эпицентр сейсмической активности находился в 41 километре от города Ле-Ке на юге Гаити, очаг залегал на глубине 30 метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число жертв во время землетрясения на Гаити превысило 2 тысячи.