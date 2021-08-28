В Гаити приземлился первый самолет с гуманитарной помощью из России

В Гаити приземлился первый самолет с гуманитарной помощью из России
Землетрясение на Гаити. Фото: скриншот Twitter

Первый российский самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения приземлился в Гаити. Об этом рассказал посол России в Венесуэле и в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

По его словам, рейс с гумпомощью встречал почетный консул России в Гаити Вильгельм Лемке вместе с представителями местного отделения ВОЗ.

Посол отметил в Twitter, что гуманитарная помощь была передана медицинским работникам острова. Второй борт прибудет в страну в ближайшие дни.

Напомним, 14 августа на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. На следующий день произошло еще одно землетрясение: магнитуда составила 5,8. Эпицентр сейсмической активности находился в 41 километре от города Ле-Ке на юге Гаити, очаг залегал на глубине 30 метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число жертв во время землетрясения на Гаити превысило 2 тысячи.

гаити гуманитарная помощь землетрясение


 

Новости партнеров
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
"ВАЗ" с тремя подростками разбился у Шугозера, возбуждено уголовное дело
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Голикова объяснила высокую смертность от COVID в России в июле
В Гаити приземлился первый самолет с гуманитарной помощью из России
Две припаркованные иномарки вспыхнули среди ночи на Комендантском
Мясников раскрыл причину ранней деменции у россиян
В последнюю субботу августа в Ленобласти ожидается потепление
Спасатели вырезали водителя КАМАЗа из кабины после ДТП на Мурманке
Двое детей пострадали в результате квартирного пожара на Дальневосточном
Переход Мбаппе в испанский футбольный гранд находится под угрозой срыва