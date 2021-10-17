В Александровске-Сахалинском под сорванной ветром кровлей погиб человек

Сильный ветер обрушился на Александровск-Сахалинский. Он оставил жителей без электричества и повредил сооружения. Так, в городе ветер сорвал крышу здания политехнического центра.

Повредились кровли еще и других строений. На улице Дзержинского пострадали припаркованные автомобили. Об этом сообщает «Сахалин Инфо».

Ветер ломает деревья, рвет провода. Мусорные контейнеры катаются по дворам.

Недалеко от магазина «Фермер» под останками крыши оказались два горожанина. Один погиб, за вторым приехала машина скорой помощи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Сибири в ближайшую неделю ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, температура будет разниться с обычной на 10-12 градусов. Специалист имеет в виду Ямал, Красноярский край и запад Якутии. Там термометры покажут ночью минус пять градусов.