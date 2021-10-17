В Александровске-Сахалинском под сорванной ветром кровлей погиб человек

В Александровске-Сахалинском под сорванной ветром кровлей погиб человек
Ветер ломает деревья, рвет провода. Фото: скриншот YouTube / Александр Головатый

Сильный ветер обрушился на Александровск-Сахалинский. Он оставил жителей без электричества и повредил сооружения. Так, в городе ветер сорвал крышу здания политехнического центра.

Повредились кровли еще и других строений. На улице Дзержинского пострадали припаркованные автомобили. Об этом сообщает «Сахалин Инфо».

Ветер ломает деревья, рвет провода. Мусорные контейнеры катаются по дворам.

Недалеко от магазина «Фермер» под останками крыши оказались два горожанина. Один погиб, за вторым приехала машина скорой помощи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Сибири в ближайшую неделю ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, температура будет разниться с обычной на 10-12 градусов. Специалист имеет в виду Ямал, Красноярский край и запад Якутии. Там термометры покажут ночью минус пять градусов.

Александровск-Сахалинский ветер погода происшествие смерть


 

Новости партнеров
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Александровске-Сахалинском под сорванной ветром кровлей погиб человек
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях на севере Сибири
В Гаити похитили 17 американских миссионеров
«Место радости» обустроили на юге Санкт-Петербурга
Минеев победил Исмаилова нокаутом и защитил титул AMC Fight Nights
Возбуждено уголовное дело за продажу спирта с содержанием метанола в ...
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61%
Офтальмолог оценила масштаб пандемии близорукости