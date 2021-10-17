В Петербурге скончались еще 65 пациентов с коронавирусом

В Петербурге скончались еще 65 пациентов с коронавирусом
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались более 60 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в воскресенье, 17 октября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших за минувшие в Северной столице составило 65, с начала пандемии — 22 897. Побороть болезнь смогли 924 петербуржца.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 3 323 инфицированных. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 663 639.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как не заразиться коронавирусом.

коронавирусная пандемия новости СПб умершие


 

Новости партнеров
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге скончались еще 65 пациентов с коронавирусом
Дрозденко поздравил пап Ленобласти с Днем отца
Задержан мужчина с ружьем, устроивший стрельбу на Пулковском шоссе
Володин выразил мнение, что за нарушение прав человека можно отзывать ...
На Звенигородской каршеринг сбил на переходе 16-летнюю девочку и уехал
Папами в Ленобласти с начала года стали 9 280 мужчин
Пьяный водитель насмерть сбил на переходе 82-летнюю женщину в Петергофе
Эсминец Chafee ВМС США вторгся в территориальные воды России в Японском море