В Петербурге скончались еще 65 пациентов с коронавирусом

В Петербурге за минувшие сутки скончались более 60 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в воскресенье, 17 октября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших за минувшие в Северной столице составило 65, с начала пандемии — 22 897. Побороть болезнь смогли 924 петербуржца.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 3 323 инфицированных. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 663 639.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как не заразиться коронавирусом.